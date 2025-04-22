На Київщині горіла адмінбудівля та СТО
Пожежа сталася вдень 21 квітня в селі Петропавлівська Борщагівка в Бучанському районі
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На вулиці Кільцева горіла станція технічного обслуговування, а також розташована поруч адміністративна будівля.
Рятувальники загасили пожежу площею 550 кв. метрів.
На місці працювали 25 вогнеборців, залучались 6 одиниць спецтехніки.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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