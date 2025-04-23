Масштабні пожежі на Львівщині: згоріли 11 дачних будинків

фото: ДСНС Львівщини

За минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 11 займань у природних екосистемах

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Зазначається, що вогонь охопив понад 2 гектари території.

Найбільша пожежа сталася в селі Межиріччя Шептицького району. Через підпал сухої трави полум'я швидко поширилось, знищивши окремими осередками 6 500 кв. м території, 8 дерев'яних та 3 цегляних дачних будинки.

Ще 20 будиночків рятувальникам вдалося врятувати. Ліквідація займання тривала понад три години.

ДСНС закликає громадян не палити суху рослинність. За такі дії передбачені штрафи:

для громадян — від 3 060 до 6 120 грн;

для посадовців — від 15 300 до 21 420 грн.

Нагадаємо, раніше на Київщині через пожежі сухої трави загинули люди.

Зокрема, в Бориспільському районі сталась пожежа трав'яного настилу, під час гасіння рятувальники знайшли загиблого чоловіка.

У Фастівському районі пожежа почалась з рослинності, а перейшла на господарчі будівлі — на місці інциденту знайшли загиблу людину.