На Одещині біля кордону затримали таксиста з чотирма "клієнтами"

фото: ДПСУ

Неподалік одного з сіл Подільського району прикордонники зупинили легковик Renault. Таксист та чотири його пасажири прямували до придністровського сегмента українсько-молдовського кордону

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Як з’ясувалося, жителі Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей збирались незаконно потрапити до сусідньої країни. Чоловіки звернулись за допомогою до адміна телеграм-каналу. Останній в режимі онлайн,мав надавати вказівки щодо маршруту руху. Свою допомогу адмін оцінив у 28,5 тисячі доларів. Вказану суму чоловіки перерахували на його криптогаманець та чекали подальших вказівок.

Організатор, він же адмін телеграм-каналу, сконтактував клієнтів зі своїм пособником – водієм таксі, який займався їх безпосередньою доставкою. За його вказівкою чоловіки прибули до Вінниці, звідки вирушили в напрямку кордону в Одеській області. Вартість послуг таксі становила 10 тисяч гривень з кожного пасажира.

Однак не судилося. Водія та чотирьох його клієнтів затримали прикордонники.

Наразі пособнику переправлення чоловіків за кордон оголосили підозру. Щодо пасажирів складені адмінпротоколи, справи скерували до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині ділок за 20 тисяч доларів допомагав чоловікам втекти за кордон. Фігуранта затримали.