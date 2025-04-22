На акваскутере в Молдову: на Винниччине задержали уклониста, который пытался преодолеть Днестр

фото: ГПСУ

Военнослужащие Могилев-Подольского пограничного отряда обнаружили уклониста, пытавшегося незаконного пересечь государственную границу по реке Днестр, чтобы попасть в Молдову

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Для преодоления реки Днестр мужчина прихватил акваскутер. Пограничники, патрулировавшие государственную границу, вовремя обнаружили "пловца", который посреди ночи оказался в холодной воде.

Оказалось, что 33-летний житель Днепропетровщины уже не в первый раз попытался незаконно преодолеть границу. Месяц назад нарушителя задержали во время "форсирования" сухопутного участка границы.

"Сейчас мужчину снова ждет суд и административная ответственность", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Одесской области задержали троих уклонистов, которые попытались скбежать в Молдову на гидроскутере.