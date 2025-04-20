Легковик зіткнувся з маршруткою: у смертельній ДТП на Вінниччині 3 людини загинули та 8 постраждали

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Смертельна аварія сталася вчора ввечері, 19 квітня, між селами Українське та Шевченкове Жмеринського району. Внаслідок ДТП троє людей загинули та ще восьмеро отримали травми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 19:00 на автодорозі Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський легковик Renault виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz.

"Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці події. Двоє пасажирів мікроавтобуса 27 та 54 років померли під час надання лікарями медичної допомоги. Ще восьмеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє неповнолітніх віком 12 та 16 років, отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані", — йдеться в повідомленні.

Попередньо, за кермом Renault перебував 50-річний житель Могилів-Подільського району, а мікроавтобуса — 36-річний мешканець Вінницького району. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, днями у Рівненські області поблизу села Яринівка внаслідок ДТП загинули 15-річний та 16-річний підлітки.

Раніше на Хмельниччині 18-річний мотоцикліст на смерть збив 11-річного школяра й втік з місця аварії.