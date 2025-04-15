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15 квітня 2025, 22:00

На Вінниччині у водоймі виявили тіло чоловіка

15 квітня 2025, 22:00
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ілюстративне фото: ДСНС України у Вінницькій області
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Трагедія сталася у вівторок, 15 квітня, в селі Бродецьке Хмільницького району. Тіло потопельника з водойми дістали рятувальники

Про це повідомляє ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники дістали з місцевої водойми тіло чоловіка. Потопельник перебував приблизно за чотири метри від берега.

"Як з'ясувалося, загиблим виявився 46-річний місцевий житель", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 7 квітня на Прикарпатті з річки Чорний Черемош дістали тіло 62-річного чоловіка.

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