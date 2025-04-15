На Вінниччині у водоймі виявили тіло чоловіка
Трагедія сталася у вівторок, 15 квітня, в селі Бродецьке Хмільницького району. Тіло потопельника з водойми дістали рятувальники
Про це повідомляє ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.
За допомогою спеціального обладнання рятувальники дістали з місцевої водойми тіло чоловіка. Потопельник перебував приблизно за чотири метри від берега.
"Як з'ясувалося, загиблим виявився 46-річний місцевий житель", — йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, 7 квітня на Прикарпатті з річки Чорний Черемош дістали тіло 62-річного чоловіка.
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