На Прикарпатті з річки дістали тіло чоловіка
Ввечері 7 квітня місцеві жителі селища Верховина Верховинського району побачили посеред річки Чорний Черемош тіло чоловіка
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На місце викликали правоохоронців та рятувальників.
Бійці ДСНС витягли тіло 62-річного загиблого з річки на берег, де передали поліцейським.
Нагадаємо, вдень 4 квітня на Полтавщині у ставку виявили тіло чоловіка. Загиблого дістали водолази.
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