У Вінниці на 102-му році життя померла легендарна розвідниця

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У Вінниці померла легендарна ветеранка Другої світової війни, почесна ветеранка України, полковник поліції у відставці Ольга Твердохлєбова

Про це повідомила подруга її родини Світлана Дмитренко, передає RegioNews.

Жінка пройшла Другу світову війну, перемогу в якій зустріла у Берліні та прагнула захищати Україну від російських окупантів під час повномасштабного вторгнення.

Що відомо про Ольгу Твердохлєбову

Ольга Твердохлєбова народилася 10 грудня 1923 року у Вінниці.

Навчалась у Ленінградському вищому військово-інженерному училищі зв'язку. Згодом її відібрали у спеціальний польський взвод. За час спеціалізованої підготовки Ольга зробила 11 стрибків із парашутом.

Під час Другої світової війни Ольга Твердохлєбова була розвідницею та виконувала завдання на території окупованої Польщі та в Німеччині. Після п'яти завдань, виконаних у тилу ворога, контузії та двох поранень, наприкінці війни Ольга була вже командиром маневреного взводу зв'язку. Другу світову війну жінка пройшла до Берліна.

У перші дні повномасштабної російсько-української війни Твердохлєбова звернулася до військкомату і попросилася у снайпери.

Серед нагород ветеранки – орден Богдана Хмельницького III ступеня, орден "За мужність" III ступеня, орден Княгині Ольги III ступеня, медалі "За відвагу", "За бойові заслуги", польський великий срібний орден "Річ Посполита" та радянські відзнаки.

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