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У Вінниці на 102-му році життя померла легендарна розвідниця
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24 березня 2025, 12:36

У Вінниці на 102-му році життя померла легендарна розвідниця

24 березня 2025, 12:36
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фото: з відкритих джерел
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У Вінниці померла легендарна ветеранка Другої світової війни, почесна ветеранка України, полковник поліції у відставці Ольга Твердохлєбова

Про це повідомила подруга її родини Світлана Дмитренко, передає RegioNews.

Жінка пройшла Другу світову війну, перемогу в якій зустріла у Берліні та прагнула захищати Україну від російських окупантів під час повномасштабного вторгнення.

Що відомо про Ольгу Твердохлєбову

Ольга Твердохлєбова народилася 10 грудня 1923 року у Вінниці.

Навчалась у Ленінградському вищому військово-інженерному училищі зв'язку. Згодом її відібрали у спеціальний польський взвод. За час спеціалізованої підготовки Ольга зробила 11 стрибків із парашутом.

Під час Другої світової війни Ольга Твердохлєбова була розвідницею та виконувала завдання на території окупованої Польщі та в Німеччині. Після п'яти завдань, виконаних у тилу ворога, контузії та двох поранень, наприкінці війни Ольга була вже командиром маневреного взводу зв'язку. Другу світову війну жінка пройшла до Берліна.

У перші дні повномасштабної російсько-української війни Твердохлєбова звернулася до військкомату і попросилася у снайпери.

Серед нагород ветеранки – орден Богдана Хмельницького III ступеня, орден "За мужність" III ступеня, орден Княгині Ольги III ступеня, медалі "За відвагу", "За бойові заслуги", польський великий срібний орден "Річ Посполита" та радянські відзнаки.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило кампанію рекрутингу студентів.

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