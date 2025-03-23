ГУР запустило кампанію рекрутингу студентів до лав розвідки

фото: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оголосило про запуск ініціативи "ГУР'ток". Проєкт презентували у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Про це інформує RegioNews з посиланням на ГУР МО.

Проєкт "ГУР'ток" став першою спеціалізованою ініціативою, спрямованою на залучення студентів до лав розвідки.

У рамках заходу Tech Horizon низка українських державних та приватних компаній, які займаються розробкою високотехнологічної зброї й обладнання, демонстрували свої напрацювання та шукали талановитих молодих фахівців серед студентів технічних спеціальностей.

Представники ГУР відзначили великий інтерес до їхнього стенду: десятки студентів, починаючи від першокурсників і закінчуючи магістрами, активно цікавилися можливістю приєднатися до розвідки.

Усі охочі біля стенду мали змогу пройти короткий тест на базові знання щодо управління безпілотними апаратами, а також подати анкету кандидата.

Нагадаємо, в Україні офіційно запроваджується нова категорія операторів – зовнішніх пілотів безпілотних літальних апаратів. Вони виконуватимуть завдання з аеророзвідки та виявлення вибухонебезпечних предметів