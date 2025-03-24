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В Виннице умерла легендарная ветеранка Второй мировой войны, почетная ветеранка Украины, полковник полиции в отставке Ольга Твердохлебова

Об этом сообщила подруга ее семьи Светлана Дмитренко, передает RegioNews.

Женщина прошла Вторую мировую войну, победу в которой встретила в Берлине и стремилась защищать Украину от российских окупантов во время полномасштабного вторжения.

Что известно об Ольге Твердохлебовой

Ольга Твердохлебова родилась 10 декабря 1923 в Виннице.

Училась в Ленинградском высшем военно-инженерном училище связи. Впоследствии ее отобрали в специальный польский взвод. За время специализированной подготовки Ольга совершила 11 прыжков с парашютом.

Во время Второй мировой войны Ольга Твердохлебова была разведчицей и выполняла задачи на территории оккупированной Польши и Германии. После пяти задач, выполненных в тылу врага, контузии и двух ранений, в конце войны Ольга была командиром маневренного взвода связи. Вторую мировую войну женщина прошла в Берлин.

В первые дни полномасштабной русско-украинской войны Твердохлебова обратилась в военкомат и попросилась в снайперы.

Среди наград ветеранки – орден Богдана Хмельницкого III степени, орден "За мужество" III степени, орден Княгини Ольги III степени, медали "За отвагу", "За боевые заслуги", польский серебряный орден "Речь Посполитая" и советские награды.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины запустило кампанию по рекрутингу студентов.