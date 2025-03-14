12:56  14 березня
Убивав українців: Фінляндія засудила до довічного ув'язнення росіянина
11:50  14 березня
У Харкові люди у військовій формі влаштували на вулиці стрілянину і били чоловіка ногами,– ЗМІ
13:42  14 березня
У КМІС розповіли, чи готові українці поступитися деякими територіями
UA | RU
UA | RU
14 березня 2025, 15:35

На Вінниччині ДБР повідомило про підозру організаторам схеми із вивезення за кордон військових, які пішли в СЗЧ

14 березня 2025, 15:35
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Нацполіцією та Держприкордонслужбою повідомили про підозру двом посадовцям правоохоронного органу з Вінницької області та місцевому жителю, які організували схему із переправлення за кордон військових, які самовільно залишили військову службу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, восени 2024 року фігуранти вирішили організувати нелегальний підробіток із вивозу за кордон військових, які перебували у розшуку за фактом самовільного залишення частини.

Використовуючи своє службове становище та знайомства зловмисники знаходили клієнтів та забезпечували їхнє перевезення до кордону з Молдовою у Вінницькій області. В подальшому втікачі пішки за вказаними маршрутами у супроводі підозрюваних залишали Україну.

Вартість такої послуги становила 6000 доларів США з людини. Кошти за нелегальний виїзд з України зловмисники отримували на криптогаманці цивільного учасника схеми.

Усім трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Крім того, одному із військових, що намагалися нелегально виїхати з країни, також повідомлено про підозру у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Нагадаємо, на Вінниччині аферисти хотіли вкрасти житло померлої за 5 мільйонів.

Вінницька область Схеми втеча за кордон ДБР СЗЧ Вінниця
На Вінниччині розшукали трирічного хлопчика: дитину усю ніч зігрівав пес
12 березня 2025, 15:28
Вінницький суд відправив проросійську блогерку за ґрати на 15 років
12 березня 2025, 07:57
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Окупанти вдарили авіабомбою по середмістю Херсона: фото та відео наслідків
14 березня 2025, 16:23
На Закарпатті судитимуть організатора незаконного переправлення осіб через кордон
14 березня 2025, 16:20
Вбивця активіста Ганула в Одесі затримали
14 березня 2025, 16:19
На Вінниччині винесли вирок чоловіку за насильство стосовно його дружини: як покарали
14 березня 2025, 16:12
У Києві судитимуть чоловіка, який запросив додому двох неповнолітніх хлопців та зґвалтував
14 березня 2025, 15:55
Розмінування Харківщини: У ДСНС показали,як працює японська техніка
14 березня 2025, 15:52
Цього року вже 5 тис. родин ВПО отримали від держави компенсацію на купівлю нового житла – нардеп Олена Шуляк
14 березня 2025, 15:43
30-ти денне перемир'я в Україні: у МЗС розповіли подробиці
14 березня 2025, 15:33
Ексдепутатка Ірина Кормишкіна визнала провину у незаконному збагаченні: як її покарають
14 березня 2025, 15:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Андрій Длігач
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »