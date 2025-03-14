На Вінниччині ДБР повідомило про підозру організаторам схеми із вивезення за кордон військових, які пішли в СЗЧ

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Нацполіцією та Держприкордонслужбою повідомили про підозру двом посадовцям правоохоронного органу з Вінницької області та місцевому жителю, які організували схему із переправлення за кордон військових, які самовільно залишили військову службу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, восени 2024 року фігуранти вирішили організувати нелегальний підробіток із вивозу за кордон військових, які перебували у розшуку за фактом самовільного залишення частини.

Використовуючи своє службове становище та знайомства зловмисники знаходили клієнтів та забезпечували їхнє перевезення до кордону з Молдовою у Вінницькій області. В подальшому втікачі пішки за вказаними маршрутами у супроводі підозрюваних залишали Україну.

Вартість такої послуги становила 6000 доларів США з людини. Кошти за нелегальний виїзд з України зловмисники отримували на криптогаманці цивільного учасника схеми.

Усім трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Крім того, одному із військових, що намагалися нелегально виїхати з країни, також повідомлено про підозру у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

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