фото: поліція

На Вінниччині вранці 12 березня розшукали трирічного Остапа Майданюка, зниклого напередодні у Могилів-Подільському районі. Дитину всю ніч від переохолодження рятував собака

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дитину забрала до себе бабуся, однак жінка не помітила, як хлопчик вийшов за собакою за межі подвір’я та зник.

На пошуки дитини вирушили майже 500 людей – правоохоронці, рятувальники, прикордонники, військові, мисливці та місцеві жителі. Усі разом прочісували територію, ставали в ланцюг, використовували дрони, тепловізори та службових собак.

"Шукали Остапа з вечора 11 березня та знайшли на ранок в яру на місцевому звалищі за декілька кілометрів від домівки бабусі. Поруч із хлопчиком був і його вірний друг – пес Барбос, який не залишав його ні на хвилинку та грів увесь цей час, бо йшов дощ, завдяки чому стан дитини відносно задовільний – медики діагностували переохолодження та після обстеження доправили в лікарню", – розповіли в поліції.

Нагадаємо, 8 березня на Тернопільщині в полі знайшли тіло зниклого 17-річного хлопця.