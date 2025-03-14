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14 марта 2025, 15:35

В Винницкой области ГБР сообщило о подозрении организаторам схемы по вывозу за границу военных, ушедших в СОЧ

14 марта 2025, 15:35
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Нацполицией и Госпогранслужбой сообщили о подозрении двум должностным лицам правоохранительного органа из Винницкой области и местному жителю, организовавшим схему по переправке за границу военных, самовольно покинувших военную службу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, осенью 2024 года фигуранты решили организовать нелегальную подработку по вывозу за границу военных, находившихся в розыске по факту самовольного ухода из части.

Используя свое служебное положение и знакомства, злоумышленники находили клиентов и обеспечивали их перевозку до границы с Молдовой в Винницкой области. В дальнейшем беглецы пешком по указанным маршрутам в сопровождении подозреваемых покидали Украину.

Стоимость такой услуги составила 6000 долларов США с человека. Средства за нелегальный выезд из Украины злоумышленники получали на криптогаманке гражданского участника схемы.

Все трое организаторов сделки сообщены о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Кроме того, одному из военных, пытавшихся нелегально уехать из страны, также доложено о подозрении в дезертирстве, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Напомним, в Винницкой области аферисты хотели украсть жилье умершей за 5 миллионов.

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