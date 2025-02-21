У МОЗ розповіли, скільки українців захворіли на грип та ГРВІ

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В Україні з початку епідемічного сезону на гострі респіраторні вірусні інфекції і на грип захворіли майже 2,5 млн осіб

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

"За цей період захворіло вже майже 2,5 млн осіб на грип, ГРВІ, зокрема на COVID-19. Якщо дивитися на динаміку, то, порівняно з попереднім епідсезоном, це на 15% менше, ніж було тоді. Але цього року ми маємо одну тривожну тенденцію – велику кількість госпіталізацій", - наголосив очільник МОЗ.

За його словами, наразі з ГРВІ у лікарнях перебуває майже 6 тисяч осіб, з них майже 10% - у відділеннях інтенсивної терапії.

"Тому для нас ключова задача – моніторити і епідситуацію, і завантаженість ліжок у лікарнях, щоб встигати надавати меддопомогу всім, хто її потребує", - сказав міністр.

Загалом ситуація контрольована на території всієї країни, зауважив Ляшко.

Нагадаємо, в 16 областях України через зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 частково впроваджують протиепідемічні заходи. Відтак у регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати "локальний карантин".