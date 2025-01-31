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31 січня 2025, 10:47

Посадовець на Одещині привласнив 2,3 млн грн з виплат зниклим безвісти військовим, — ДБР

31 січня 2025, 10:47
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фото: ДБР
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Правоохоронці повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одеської області. Його підозрюють у привласненні 2,3 млн грн з депонованого рахунку для зниклих безвісти бійців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

За інформацією відомства, бухгалтер протягом року вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення номер банківського рахунку своєї знайомої. А начальник, не перевіривши дані, підписував документи про перерахування грошей.

"Таким чином бухгалтер незаконно отримав 2,3 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Стосовно бухгалтера скеровано обвинувальний акт до суду. Він перебуває під вартою. Також відомо, що щодо чоловіка подали цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

Чиновникові повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний бухгалтер військової частини у Київській області перекинув на рахунок своєї дружини 20 млн грн, намагаючись "замести сліди" утвореної через його недбалість заборгованості.

ДБР виплати Одеська область зниклі безвісти військова служба
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