В Винницкой области будут судить чиновника ГСЧС, который обманул государство почти 3 млн грн
В Винницкой области ГБР сообщило о подозрении чиновнику ГСЧС, закупившему спецсредства по завышенным ценам
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ДБР.
Отмечается, что должностное лицо отвечало за заключение договора по покупке комплектов радиационной, химической и биологической защиты. Процедура закупки не происходила из-за Prozorro, поэтому "спасатель" принял решение заключить соглашение с конкретной фирмой, несмотря на то, что стоимость одного комплекта у нее вдвое превышала рыночную.
Правоохранители установили, что из-за действий чиновника государству был причинен ущерб почти на 3 млн грн.
Работника ГСЧС подозревают в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
Напомним, в Черновицкой области чиновники покрывали контрабанду и нанесли государству ущерб на 42 млн грн. Дело передано в суд.