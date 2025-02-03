В Винницкой области будут судить чиновника ГСЧС, который обманул государство почти 3 млн грн

фото: ДБР

В Винницкой области ГБР сообщило о подозрении чиновнику ГСЧС, закупившему спецсредства по завышенным ценам

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Отмечается, что должностное лицо отвечало за заключение договора по покупке комплектов радиационной, химической и биологической защиты. Процедура закупки не происходила из-за Prozorro, поэтому "спасатель" принял решение заключить соглашение с конкретной фирмой, несмотря на то, что стоимость одного комплекта у нее вдвое превышала рыночную.

Правоохранители установили, что из-за действий чиновника государству был причинен ущерб почти на 3 млн грн.

Работника ГСЧС подозревают в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним, в Черновицкой области чиновники покрывали контрабанду и нанесли государству ущерб на 42 млн грн. Дело передано в суд.