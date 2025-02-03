10:59  03 февраля
В Тернопольской области строго наказали военного, который ушел в СЗЧ
07:05  03 февраля
На вооружение ВСУ поступили FPV-дроны "Громило"
12:43  02 февраля
В колонии в Полтавской области пытали и убивали заключенных
UA | RU
UA | RU
03 февраля 2025, 13:23

В Винницкой области будут судить чиновника ГСЧС, который обманул государство почти 3 млн грн

03 февраля 2025, 13:23
Читайте також українською мовою
фото: ДБР
Читайте також
українською мовою

В Винницкой области ГБР сообщило о подозрении чиновнику ГСЧС, закупившему спецсредства по завышенным ценам

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Отмечается, что должностное лицо отвечало за заключение договора по покупке комплектов радиационной, химической и биологической защиты. Процедура закупки не происходила из-за Prozorro, поэтому "спасатель" принял решение заключить соглашение с конкретной фирмой, несмотря на то, что стоимость одного комплекта у нее вдвое превышала рыночную.

Правоохранители установили, что из-за действий чиновника государству был причинен ущерб почти на 3 млн грн.

Работника ГСЧС подозревают в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним, в Черновицкой области чиновники покрывали контрабанду и нанесли государству ущерб на 42 млн грн. Дело передано в суд.

ГБР ГСЧС Схемы ущерб Винницкая область
ДБР изъяло у скандальных командиров 110 ОМБр почти 7 млн грн
31 января 2025, 16:22
Чиновник в Одесской области присвоил 2,3 млн грн из выплат пропавшим без вести военным, — ГБР
31 января 2025, 10:47
Все новости »
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
Обновление данных в ТЦК и выдача фиктивной меддокументации: еще 11 фигурантов получили подозрения
03 февраля 2025, 15:40
В Ровно пытались взорвать отделение полиции
03 февраля 2025, 15:40
Харьковчанин ограбил пенсионера, потерявшего сознание из-за контузии
03 февраля 2025, 15:37
Украина полна сил, несмотря на все удары
03 февраля 2025, 15:30
В Киеве будут судить экс-чиновника из-за озера на Подоле
03 февраля 2025, 15:27
В Тернополе ветераны могут получить деньги на развитие бизнеса: что для этого нужно
03 февраля 2025, 15:23
В Киеве задержали наркодилеров в военной форме
03 февраля 2025, 15:10
Пытались продать "трофейное оружие": задержаны 15 дельцов, среди них – демобилизованный военный
03 февраля 2025, 15:06
Обнародован список авто, за которые украинцам придется платить налог
03 февраля 2025, 14:54
Пора упаковываться: какие известные памятники в честь Полтавской битвы планируют снести
03 февраля 2025, 14:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »