Суд виніс вирок жителю Київщини, який застрелив собаку на очах у дітей

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Суд визнав винним у жорстокому поводженні з твариною 65-річного жителя села Мощун на Київщині, який застрелив собаку на очах в дітей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

У прокуратурі розповіли, що чоловік в присутності малолітніх дітей вистрелив із мисливської рушниці у безпритульного пса. Тварина отримала смертельне поранення.

Відповідно до вироку суду, чоловікові призначено 3 роки позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на строк 3 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 51-річного киянина підозрюють у жорстокому поводженні з собакою, якого він ударив ногою на вулиці після конфлікту в поштовому відділенні.

Також нещодавно правоохоронці Львівської області повідомили про підозру 84-річному чоловікові в жорстокому поводженні з тваринами. Чоловік забив палицею собаку.

До того на Дніпропетровщині чоловік застрелив з рушниці двох собак, поліція відкрила справу.