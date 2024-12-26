01:15  26 грудня
На Закарпатті засудили винуватця ДТП, у якій загинула дитина
06:25  26 грудня
На Хмельниччині космічний "Марсохід" допомагає фермерам вирощувати огірки
05:05  26 грудня
У Києві вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини: як суд покарав власника пса
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2024, 14:08

Суд виніс вирок жителю Київщини, який застрелив собаку на очах у дітей

26 грудня 2024, 14:08
Читайте также на русском языке
фото ілюстраційне: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

Суд визнав винним у жорстокому поводженні з твариною 65-річного жителя села Мощун на Київщині, який застрелив собаку на очах в дітей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

У прокуратурі розповіли, що чоловік в присутності малолітніх дітей вистрелив із мисливської рушниці у безпритульного пса. Тварина отримала смертельне поранення.

Відповідно до вироку суду, чоловікові призначено 3 роки позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на строк 3 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 51-річного киянина підозрюють у жорстокому поводженні з собакою, якого він ударив ногою на вулиці після конфлікту в поштовому відділенні.

Також нещодавно правоохоронці Львівської області повідомили про підозру 84-річному чоловікові в жорстокому поводженні з тваринами. Чоловік забив палицею собаку.

До того на Дніпропетровщині чоловік застрелив з рушниці двох собак, поліція відкрила справу.

стрілянина собака тварини Київська область
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Прикордонники показали, як збили на Півночі російські "шахеди"
26 грудня 2024, 14:30
У Києві судитимуть чоловіка, який довів до самогубства 18-річного хлопця
26 грудня 2024, 14:22
Фіктивні інвалідності: двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК оголосили підозру
26 грудня 2024, 14:20
У ДПСУ розповіли, чи зменшилась кількість охочих перетнути кордон
26 грудня 2024, 13:54
Окупанти обстріляли село на Херсонщині: поранений чоловік
26 грудня 2024, 13:32
Мешканка Рівненщини померла через отруєння чадним газом
26 грудня 2024, 13:20
У Запоріжжі затримали посередника в "схемі" встановлення фіктивної інвалідності чоловікам
26 грудня 2024, 13:05
Неякісні спальники для Нацгвардії на 30 млн грн: директору підприємства оголосили підозру
26 грудня 2024, 12:50
На Волині легковик злетів у кювет та перекинувся: водія викинуло з авто
26 грудня 2024, 12:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »