В Одесі леопард напав на працівника зоопарку, чоловіка госпіталізували
В Одесі леопард поранив співробітника зоопарку, коли той перебував в клітці з твариною.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний Telegram міської влади Одеси.
Як зазначається у повідомленні, директор зоопарку після інциденту одразу викликав співробітників поліції.
"Хижака довелося знешкодити, адже він представляв небезпеку для людей", - йдеться у повідомленні.
Наразі всі обставини інциденту з'ясовуються.
Співробітника зоопарку доставили в міську лікарню. У нього множині рани голови, шиї, кінцівок.
Нагадаємо, раніше директор Рівненського зоопарку отримав штраф після виявлення на смітнику тіла левиці Костопільського ветсанзаводу. Його протягнули до адміністративної відповідальності через те, що він не повідомив про смерть левиці.
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