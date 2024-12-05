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До суду скерували обвинувальний акт стосовно вчителя одного з закладів освіти у Дністровському районі Чернівецької області

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Вчителя обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до загибелі двох учнів.

Наразі обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом та відсторонений від посади.

Нагадаємо, у червні цього року вчитель організував відпочинок на річці Дністер для учнів, які відвідували його гурток. Педагог не з’ясував, чи вміють діти плавати, і не провів інструктаж з правил поведінки на воді. Натомість допустив дітей до купання у річці, під час якого двох 15-річних хлопців віднесло течією, і вони загинули.