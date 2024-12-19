В Виннице отец одного из учеников лицея ударил учителя: за дело взялась полиция

скриншот с видео

В Виннице правоохранители расследуют конфликт между отцом и учителем, который произошел в местном лицее

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение прессслужбы полиции Винницкой области.

Известно, что отец ребенка нанес телесные повреждения учителю.

"Полицейские общаются с участниками правонарушения и свидетелями. Назначено проведение соответствующих экспертиз. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - отмечается в сообщении полиции.

Правоохранители приступили к производству по ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

По информации Суспільного, конфликт произошел в шестом лицее. Инцидент в заведении пока не комментируют.

Местные Telegram-каналы также распространили видео конфликта между учителем и отцом одного из учеников.

Напомним, ранее сообщалось, что в суд направили обвинительный акт в отношении учителя одного из учебных заведений в Днестровском районе Черновицкой области. Учителя обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к гибели двух учащихся.