Смертельна ДТП на Вінниччині: автомобіль в’їхав у паркан та зіткнувся з деревом

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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль в’їхав в паркан, а потім врізався в дерево.

Внаслідок аварії 36-річний пасажир авто від отриманих травм загинув на місці. 43-річного водія госпіталізували до реанімації, у нього відібрали зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.

Автомобіль помістили на арештмайданчик.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 13 листопада на Хмельниччині зіткнулися вантажівка та легковик. Загинули дві людини.