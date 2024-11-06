Внаслідок пожежі на Полтавщині загинули дві літні жінки та дитина

Фото: Суспільне Полтава

Вранці, 6 листопада, внаслідок пожежі у приватному будинку у селі Макухівка Полтавської громади загинуло троє людей

Про це повідомили у ДСНС Полтавщини, передає RegioNews.

Пожежа виникла близько 9 години ранку. Рятувальники виявили у будинку тіла двох жінок віком 72 та 92 роки. Також всередині знайшли тіло мертвої восьмирічної дівчинки.

Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

За фактами пожеж відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, що призвело до загибелі людей”.

Нагадаємо, 20 жовтня внаслідок пожежі у Шевченківському районі Києва загинула людина.