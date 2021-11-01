У Вінниці COVID-реанімації завантажені майже вщерть

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У Вінниці станом на понеділок, 1 листопада, реанімаційні відділення для пацієнтів з COVID-19 завантажені на 96%

Про це пише RegioNews з посиланням на департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради,

"Якщо раніше до реанімацій потрапляли люди старші 70 років, то нині тут є значно молодші пацієнти. На сьогоднішній день реанімаційні відділення завантажені на 96%, а стаціонари лікарень – на 80%", - повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Світлана Стефанкова.

За її словами, усього в стаціонарах трьох міських лікарень, які приймають хворих із COVID-19, перебуває 440 пацієнтів, усі - кисневозалежні. 44 хворих різного віку потребують інтенсивної терапії. У місті зайняті 80% COVID-ліжок.

Наразі Вінниччина залишається у помаранчевій зоні карантину. Станом на 1 листопада регіон має перевищення по показнику рівня госпіталізації - понад 60% на 100 тис. населення, і динаміка госпіталізації зростає. Інфікувалися коронавірусом 85 356 мешканців області, з них 298 за минулу добу. Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 2079 осіб, одужали – 75 364.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили майже 14 тисяч нових хворих на COVID-19