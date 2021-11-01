В Виннице COVID-реанимации загружены почти до отказа

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В Виннице по состоянию на понедельник, 1 ноября, реанимационные отделения для пациентов с COVID-19 загружены на 96%

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент здравоохранения Винницкого городского совета,

"Если раньше в реанимации попадали люди старше 70 лет, то сейчас здесь есть значительно более молодые пациенты. На сегодняшний день реанимационные отделения загружены на 96%, а стационары больниц – на 80%", - сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Винницкого городского совета Светлана Стефанкова.

По ее словам, всего в стационарах трех городских больниц, которые принимают больных с COVID-19, находится 440 пациентов, все - кислородозависимые. 44 больных разного возраста нуждаются в интенсивной терапии. В городе заняты 80% COVID-коек.

Сейчас Винницкая область остается в оранжевой зоне карантина. По состоянию на 1 ноября регион превышает индикатор Минздрава по уровню госпитализаций - более 60% на 100 тыс. населения, и динамика госпитализации растет. Инфицировались коронавирусом 85 356 жителей области, из них 298 за минувшие сутки. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 2079 человек, выздоровели – 75 364.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки обнаружили почти 14 тысяч новых больных COVID-19