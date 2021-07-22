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22 липня 2021, 10:41 197

На Вінничині затримали росіянина, який хотів потрапити в Україну за хабар в 1,5 тисячі доларів

22 липня 2021, 10:41 197
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У Вінницькій області затримано громадянина Росії, який намагався за хабар незаконно потрапити на територію України.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону

Встановлено, що вказаний громадянин РФ прибув з Республіки Молдова.

"Перебуваючи під час перевірки документів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Могилів – Подільський – Отач" Могилів-Подільського прикордонного загону, та не маючи законних підстав в’їхати на територію України, запропонував старшому зміни прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України винагороду за безперешкодний пропуск на територію України", - зазначається у повідомленні

Наголошується, що під час передачі хабара в сумі 1500 доларів США під контролем правоохоронців громадянина РФ затримано. Грошові кошти в затриманого вилучено.

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії. Затриманому громадянину Росії готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у липні на Рівненщині затримали заступника військового комісара під час отримання хабаря

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