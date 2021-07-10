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10 липня 2021, 16:41 258

На Рівненщині затримали заступника військового комісара під час отримання хабаря

10 липня 2021, 16:41 258
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Фото: vpzhr.gp.gov.ua
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Заступник військового комісара одного із районів Рівненщини, за даними слідства, нібито обіцяв за гроші вирішити питання щодо військового обліку громадянина та посприяти, аби його не призвали на строкову військову службу в ЗСУ

Як передає RegioNews, про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

На даний час вирішуються питання щодо обрання офіцеру запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією слідчих, сума хабаря склала 1500 доларів. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади, з конфіскацією майна.

Інформацію про затримання посадовця підтвердили в Рівненському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За даними речниці Тетяни Камерістової, подібних корупційних випадків у структурі не фіксували упродовж кількох останніх років.

Раніше повідомлялось, що у Чопському прикордонному загоні викрили посадовця на організації трафіку нелегалів до Євросоюзу. Також його підозрюють у тому, що він, у змові з контрабандистами, налагодив канал переміщення сигарет за кордон.

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