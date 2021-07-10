На Рівненщині затримали заступника військового комісара під час отримання хабаря
Заступник військового комісара одного із районів Рівненщини, за даними слідства, нібито обіцяв за гроші вирішити питання щодо військового обліку громадянина та посприяти, аби його не призвали на строкову військову службу в ЗСУ
Як передає RegioNews, про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Західного регіону.
На даний час вирішуються питання щодо обрання офіцеру запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади", - йдеться в повідомленні.
За інформацією слідчих, сума хабаря склала 1500 доларів. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади, з конфіскацією майна.
Інформацію про затримання посадовця підтвердили в Рівненському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За даними речниці Тетяни Камерістової, подібних корупційних випадків у структурі не фіксували упродовж кількох останніх років.
Раніше повідомлялось, що у Чопському прикордонному загоні викрили посадовця на організації трафіку нелегалів до Євросоюзу. Також його підозрюють у тому, що він, у змові з контрабандистами, налагодив канал переміщення сигарет за кордон.