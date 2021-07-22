В Винницкой области задержали россиянина, который хотел попасть в Украину за взятку в 1,5 тысячи долларов

В Винницкой области задержан гражданин России, который пытался за взятку незаконно попасть на территорию Украины.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона

Установлено, что указанный гражданин РФ прибыл из Республики Молдова.

"Находясь во время проверки документов в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилев – Подольский – Отач" Могилев-Подольского пограничного отряда, и не имея законных оснований въехать на территорию Украины, предложил старшему смены пограничных нарядов Государственной пограничной службы Украины вознаграждение за беспрепятственный пропуск на территорию Украины", - отмечается в сообщении

Отмечается, что во время передачи взятки в сумме 1500 долларов США под контролем правоохранителей гражданин РФ задержан. Денежные средства у задержанного изъяты.

Сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия. Задержанному гражданину России готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Напомним, что в июле в Ровенской области задержали заместителя военного комиссара при получении взятки.