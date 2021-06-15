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15 червня 2021, 14:59 4

П'яний поліцейський вчинив смертельне ДТП на Вінниччині

15 червня 2021, 14:59 4
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Фото: dbr.gov.ua
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У Вінницькій області троє осіб отримали травми, а ще одна жінка загинула через дорожньо-транспортну пригоду, яку влаштував п'яний поліцейський

Як передає RegioNews, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За інформацією бюро, поліцейський знаходився за кермом легкового авто у стані алкогольного сп'яніння. Не впоравшись із керуванням, він виїхав за межі проїжджої частини у кювет та врізався у дерево.

У наслідок аварії 28-річна пасажирка загинула на місці пригоди, ще один пасажир госпіталізований, двоє інших пасажирів отримали незначні травми та не потребували медичної допомоги", - повідомляють у бюро.

Винуватця події, яким виявився інспектор роти Управління патрульної поліції у Київській області, затримано на місці ДТП.

Патрульному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловік скоїв 18 ДТП та влаштував перегони з патрульними.

ДБР ДТП розслідування поліція аварія

 
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