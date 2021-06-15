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15 июня 2021, 14:59 4

Пьяный полицейский совершил смертельное ДТП в Винницкой области

15 июня 2021, 14:59 4
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Фото: dbr.gov.ua
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В Винницкой области три человека получили травмы, а еще одна женщина погибла из-за дорожно-транспортного происшествия, которое устроил пьяный полицейский

Как передает RegioNews, об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По информации бюро, полицейский находился за рулем легкового авто в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован, двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи", - сообщают в бюро.

Виновник происшествия, которым оказался инспектор роты Управления патрульной полиции в Киевской области, задержан на месте ДТП.

Патрульному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в В Николаеве мужчина совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными.

ГБР ДТП расследование полиция авария

 
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