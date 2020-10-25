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25 жовтня 2020, 14:36 4

На дільницях в регіонах не вистачає бюлетенів для голосування - ОПОРА

25 жовтня 2020, 14:36 4
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Бюлетені зникають сотнями
Бюлетені зникають сотнями
Фото: з відкритих джерел
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На виборчих дільницях в декількох регіонах України фіксують недостачу бюлетенів для голосування.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "ОПОРА".

Так, на Вінниччині не дорахувалися 186 бюлетенів. На дільниці №051240 у селі Морозівка, дали вдвічі менше бюлетенів, ніж потрібно. Члени місцевої ДВК кажуть, що їм дали 145 бюлетенів замість необхідного 331-го.

На Чернігівщині зникло 100 бюлетенів. Комісія виявила нестачу двох пачок бюлетенів по 50 в кожній. Тому комісія не відкрила приміщення для голосування о 08:00 та зателефонувала до поліції. Виборці чекали під дільницею, утворилася черга з охочих проголосувати.

В Ужгороді не знайшли 500 бюлетенів. За інформацією голови Ужгородської міської ТВК, пачка бюлетенів не знайшлася. У комісії припускають, що проблема виникла внаслідок помилки друкарні, яка не надрукувала потрібну кількість.

На Прикарпатті зіпсували 1481 бюлетень. Це сталося тому, що ДВК отримала на дільницю бюлетені з помилкою: в територіальному списку "Радикальної партії Олега Ляшка" двічі повторювалася цифра 8. Замість того, щоб погасити бюлетені з реальною помилкою, ДВК погасила інші бюлетені, в яких не було допущено помилок.

В "ОПОРІ" зазначають, що нестача бюлетенів - не єдиний вид порушень виборчого процесу. Відтак, в різних регіонах фіксують незаконну агітацію, відсутність кабінок для голосування, видачу бюлетенів без паспортів, підміну бюлетенів між округами тощо.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. Люди обирають голів населених пунктів та депутатів до місцевих рад.

вибори порушення голосування регіони область
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