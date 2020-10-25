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25 жовтня 2020, 08:04 4

В Україні відбуваються вибори до місцевих рад та голів населених пунктів

25 жовтня 2020, 08:04 4
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Сьогодні відбудуться перші вибори у 1439 ОТГ
Сьогодні відбудуться перші вибори у 1439 ОТГ
Фото: з відкритих джерел
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О 08:00 в Україні розпочалося голосування на виборах до органів місцевого самоврядування. Українці будуть обирати депутатів до місцевих рад та мерів населених пунктів. Голосування триватиме до 20:00, потім виборчі дільниці закриються й розпочнеться підрахунок голосів.

Про це повідомляє RegioNews.

У зв’язку з пандемією коронавірусу, на дільницях діятимуть карантинні обмеження. Серед основних: використання захисних масок, індивідуальних ручок, температурний скринінг, соціальна дистанція, дезінфекція поверхонь та ін.

Зокрема, голосування відбуватиметься з нововведеннями через зміни до Виборчого кодексу. Перші вибори відбудуться в 1439 об’єднаних територіальних громадах.

Під час голосування необхідно заповнити кілька бюлетенів з переліком кандидатів до місцевих рад (від 2-х до 5, в залежності від місця проживання виборця). По два бланки отримають виборці в Києві: голосування за міського голову і кандидатів до міськради.

Загалом на місцевих виборах матимуть право проголосувати 28 млн 622 тис. виборців.

Українці, які захворіли на COVID-19, зможуть проявити волевиявлення вдома, якщо заздалегідь написали відповідні заяви.

Нагадаємо, разом із виборами відбудеться всеукраїнське опитування президента Зеленського. Стало відомо, як виглядатимуть і працюватимуть інтерв'юери, які проводитимуть це опитування.

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