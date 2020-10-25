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На Вінниччині і Закарпатті виборцям дозволили голосувати без паспортів - ОПОРА
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25 жовтня 2020, 12:41 12

На Вінниччині і Закарпатті виборцям дозволили голосувати без паспортів - ОПОРА

25 жовтня 2020, 12:41 12
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Такі дії заборонені законом
Такі дії заборонені законом
Фото: з відкритих джерел
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На виборчих дільницях у Вінницькій та Закарпатській областях виборцям видавали бюлетені без паспортів, що заборонено законом.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні громадянської мережі "ОПОРА".

Так, на ділянці №210603 в селі Мала Добронь Ужгородського району члени комісії видали виборцю бюлетень для голосування без пред'явлення паспорта.

Після зауваження спостерігачки, комісія припинила видавати виборцям бюлетені без паспортів", - йдеться в повідомленні.

Також у Барському районі Вінницької області на одній з дільниць виборцю дозволили проголосувати без паспорта.

На виборчій дільниці №050058, який знаходиться в селі Матейків, жінці видали бюлетень без пред'явлення паспорта. Члени комісії сказали, що більшість з них за те, щоб дозволити виборцеві проголосувати", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після відкриття більшості виборчих дільниць спостерігачі фіксують перші порушення - серед них передчасне початок голосування, брак ящиків і кабінок для голосування, члени комісії без масок і рукавичок, деякі виборчі дільниці досі не відкрилися.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. Люди обирають голів населених пунктів та депутатів до місцевих рад.

паспорт вибори голосування область ОПОРА
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