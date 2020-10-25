На Вінниччині і Закарпатті виборцям дозволили голосувати без паспортів - ОПОРА

Такі дії заборонені законом

Такі дії заборонені законом

Фото: з відкритих джерел

На виборчих дільницях у Вінницькій та Закарпатській областях виборцям видавали бюлетені без паспортів, що заборонено законом.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні громадянської мережі "ОПОРА".

Так, на ділянці №210603 в селі Мала Добронь Ужгородського району члени комісії видали виборцю бюлетень для голосування без пред'явлення паспорта.

Після зауваження спостерігачки, комісія припинила видавати виборцям бюлетені без паспортів", - йдеться в повідомленні.

Також у Барському районі Вінницької області на одній з дільниць виборцю дозволили проголосувати без паспорта.

На виборчій дільниці №050058, який знаходиться в селі Матейків, жінці видали бюлетень без пред'явлення паспорта. Члени комісії сказали, що більшість з них за те, щоб дозволити виборцеві проголосувати", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після відкриття більшості виборчих дільниць спостерігачі фіксують перші порушення - серед них передчасне початок голосування, брак ящиків і кабінок для голосування, члени комісії без масок і рукавичок, деякі виборчі дільниці досі не відкрилися.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. Люди обирають голів населених пунктів та депутатів до місцевих рад.