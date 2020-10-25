В Ужгороді на одній з дільниць зникли 500 бюлетенів

У комісії припускають, що винна друкарня

У комісії припускають, що винна друкарня

Фото: з відкритих джерел

На одній з виборчих дільниць міста Ужгорода не знайшли однієї пачки бюлетенів - в ній було 500 бланків для голосування за кандидатів на посаду мера міста.

Як передає RegioNews про це повідомили у громадянській мережі "ОПОРА".

Наголошується, що в Ужгороді на дільничній виборчій комісії №210734 члени ДВК ще 23 жовтня виявили нестачу однією пачки бюлетенів для голосування за кандидатів на посаду міського голови Ужгорода. За інформацією ОПОРИ, в одній пачці знаходяться 500 бюлетенів

Станом на ранок 25 жовтня за інформацією голови Ужгородської міської ТВК, пачка бюлетенів не знайшлася. У комісії припускають, що проблема виникла внаслідок помилки друкарні, яка не надрукувала потрібну кількість.

Раніше повідомлялося, що на виборчих дільницях у Вінницькій та Закарпатській областях виборцям видавали бюлетені без паспортів, що заборонено законом.