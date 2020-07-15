Посольство України у Вірменії облили борщем

Тамтешні активісти висловили обурення заявою українського МЗС щодо конфлікту Вірменії з Азербайджаном

Тамтешні активісти висловили обурення заявою українського МЗС щодо конфлікту Вірменії з Азербайджаном

Фото: Panorama

Протестувальники облили борщем посольство України у столиці Вірменії, висловлюючи обурення у зв’язку з заявою українського МЗС щодо конфлікту з Азербайджаном.

Про це повідомляє вірменське видання Panorama, пише RegioNews.

Протестувальники прийшли під посольство з плакатами українською та англійською мовами, з гаслами "Ганьба Україні", "Україна + Азербайджан", "Не будь як Україна", та скандували "Україна, не провокуй", "Не підтримуйте агресора".

Азербайджан вже кілька днів оголошує війну Вірменії, на кордоні відбуваються сутички. Різні держави та організації зробили заяви з цього приводу. Заява України була односторонньою, прихильною до Азербайджану. Такими діями Україна вбиває клин у вірменсько-українські відносини", - цитує видання учасників акції.

Як відомо, 13 липня МЗС України виступило із заявою, в якій закликало сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для деескалації ситуації і продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також резолюцій Ради Безпеки, прийнятих в 1993 році.

Українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 12 липня Азербайджан та Вірменія повідомили про збройну сутичку на кордоні двох країн. Вірменія заявила, що військовослужбовці Азербайджану зробили спробу порушення державного кордону на автомобілі УАЗ, а потім намагалися захопити вірменський опорний пункт. Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації, заявивши, що вірменські військові відкрили вогонь з артилерійських установок.

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