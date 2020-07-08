Лидер группы "ТИК" и советник экс-главы Винницкой ОГА основали политическую партию

Виктор Бронюк и Николай Филонов вместе с единомышленниками будут принимать участие в местных выборах в Винницкой области

Виктор Бронюк и Николай Филонов вместе с единомышленниками будут принимать участие в местных выборах в Винницкой области

Фото из открытых источников

Сегодня «Партия винничан» официально огласила фамилии своих основателей

Об этом сообщила прессслужба партии на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Как и обещали, подробно рассказываем – что побудило нас создать "Партию винничан", какие цели нашего объединения, кто идейные вдохновители, основатели первой партии Винницкой области, и, собственно, что мы можем сказать своим землякам", - говорится в сообщении.

Автором идеи и основателем "Партии винничан" является советник бывшего председателя Винницкой ОГА Владислава Скальского Николай Филонов, а соучредителем – почетный гражданин Винницы, фронтмен группы "ТИК" Виктор Бронюк.

Также в сообщении говорится о процедуре регистрации, основные идеи и источники финансирования партии.

Как и обещали, подробно рассказываем – что побудило нас создать "Партию винничан", какие цели нашего объединения, кто идейные... Опубликовано Партия Винничан Среда, 8 июля 2020 г.

Справка: Филонов Николай Валерьевич, 25.11.1979 г.н.

Гражданин Украины, проживает в г. Винница

Образование: Винницкое училище культуры и искусств им. Леонтовича. 1997 г. Специальность преподаватель музыки.

Винницкий институт экономики Тернопольского национального экономического университета 2015 год. Специальность экономика предприятий.

Трудовая деятельность – предпринимательская деятельность, в разные годы основатель ряда информационных ресурсов местных и общеукраинских.

2015 г. помощник председателя Винницкой ОГА

2016 г. советник председателя Винницкой ОГА.

2016 – 2017 советник председателя Винницкой ОГА

2017-2020 директор центра общественно-политического мониторинга "Вектор".

Бронюк Виктор Владимирович, 24.03.1979 г.н. украинский музыкант, лидер группы "ТиК".

Получил два образования. Окончил Барское педагогическое училище и исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета.

В 2005 году Виктор Бронюк создал группу, который вскоре становится известным под названием Тик (Трезвость и Культура).

28 августа 2015 года получил звание "Почетный гражданин Винницы", а 20 октября 2015-го - церковную медаль "За жертвенность и любовь к Украине".

Напомним, "Партия винничан" будет выдвигать на выборах кандидатов во все ОТО области.