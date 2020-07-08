Лидер группы "ТИК" и советник экс-главы Винницкой ОГА основали политическую партию
Сегодня «Партия винничан» официально огласила фамилии своих основателей
Об этом сообщила прессслужба партии на странице в Facebook, пишет RegioNews.
Как и обещали, подробно рассказываем – что побудило нас создать "Партию винничан", какие цели нашего объединения, кто идейные вдохновители, основатели первой партии Винницкой области, и, собственно, что мы можем сказать своим землякам", - говорится в сообщении.
Автором идеи и основателем "Партии винничан" является советник бывшего председателя Винницкой ОГА Владислава Скальского Николай Филонов, а соучредителем – почетный гражданин Винницы, фронтмен группы "ТИК" Виктор Бронюк.
Также в сообщении говорится о процедуре регистрации, основные идеи и источники финансирования партии.
Как и обещали, подробно рассказываем – что побудило нас создать "Партию винничан", какие цели нашего объединения, кто идейные...Опубликовано Партия Винничан Среда, 8 июля 2020 г.
Справка: Филонов Николай Валерьевич, 25.11.1979 г.н.
Гражданин Украины, проживает в г. Винница
Образование: Винницкое училище культуры и искусств им. Леонтовича. 1997 г. Специальность преподаватель музыки.
Винницкий институт экономики Тернопольского национального экономического университета 2015 год. Специальность экономика предприятий.
Трудовая деятельность – предпринимательская деятельность, в разные годы основатель ряда информационных ресурсов местных и общеукраинских.
2015 г. помощник председателя Винницкой ОГА
2016 г. советник председателя Винницкой ОГА.
2016 – 2017 советник председателя Винницкой ОГА
2017-2020 директор центра общественно-политического мониторинга "Вектор".
Бронюк Виктор Владимирович, 24.03.1979 г.н. украинский музыкант, лидер группы "ТиК".
Получил два образования. Окончил Барское педагогическое училище и исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета.
В 2005 году Виктор Бронюк создал группу, который вскоре становится известным под названием Тик (Трезвость и Культура).
28 августа 2015 года получил звание "Почетный гражданин Винницы", а 20 октября 2015-го - церковную медаль "За жертвенность и любовь к Украине".
Напомним, "Партия винничан" будет выдвигать на выборах кандидатов во все ОТО области.