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Шмигаль доручив розробити невідкладні заходи для ліквідації наслідків негоди на заході України
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23 червня 2020, 16:42 10

Шмигаль доручив розробити невідкладні заходи для ліквідації наслідків негоди на заході України

23 червня 2020, 16:42 10
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Питання про подолання наслідків негоди буде розглянуто на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС 25 червня
Питання про подолання наслідків негоди буде розглянуто на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС 25 червня
Фото: з відкритих джерел
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру екології та природних ресурсів Роману Абрамовському, голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, головам обласних державних адміністрацій та іншим відповідальним особам підготувати пропозиції щодо невідкладних заходів для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Комісія розгляне питання про надання допомоги постраждалим районам. Також очікується підняття рівня води на Дністрі. Ми маємо заздалегідь підготуватись до можливих наслідків", - підкреслив прем’єр-міністр.

За інформаціє ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Найбільш складна ситуація спостерігається на території 12 районів Івано-Франківської області, у Вижницькому та Путильському районах Чернівецької області та у Стрийському районі Львівської області.

Відомо, що у 38 населених пунктах Івано-Франківської області підтоплено 43 житлових будинки, 92 дворогосподарства, 21 присадибна ділянка та понад 5 га сільгоспугідь. Негодою пошкоджені дороги та мости.

У 4 населених пунктах Стрийського району Львівської області підтоплено понад 100 житлових будинків, 3 господарські будівлі, 19 підвальних приміщень та 18 дворогосподарств.

У Вижницькому районі Чернівецької області стався порив дамби № 5 внаслідок чого підтоплено 28 домогосподарств.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошений "червоний" рівень небезпеки.

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