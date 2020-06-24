НП в Чернівцях. Річка Прут затопила найбільший ринок міста

Рівень води в річці перевищив 5-метровий показник критичної норми

Рівень води в річці перевищив 5-метровий показник критичної норми

Фото: УНІАН

У Чернівцях стався НП: в результаті збільшення рівня води в річці Прут був затоплений «Калинівський ринок» та приватний ринок «Добробут».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНИАН.

За словами гендиректора Калинівського ринку Ігора Маслянчука, підтоплення базару почалося 24 червня близько першої години ночі. Річка Прут почала виходити з берегів, перевищивши 5-метровий показник критичної норми, і залила крайні торгові ряди підприємства.

Наголошується, що напередодні протягом двох діб підприємці вивозили товар і переміщували його на верхні поверхи торгових точок.

У Чернівецькому гідрометцентрі у свою чергу заявляють, що піковий показник прибуття річки, який може бути небезпечний для ринку, очікується сьогодні приблизно в обід і може становити 6 метрів.

Відомо, що у зв'язку зі стихією, адміністрація ринку "Калинки" оголосила для підприємців вихідний і скасувала торгівлю на ринку.

Раніше повідомлялося, що через лутуючу негоду на заході України було підтоплено понад тисячу будинків у чотирьох областях країни.

Пізніше сало відомо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль вилетів на Прикарпаття для координації дій органів влади через паводки.