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24 червня 2020, 12:24 3

НП в Чернівцях. Річка Прут затопила найбільший ринок міста

24 червня 2020, 12:24 3
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Рівень води в річці перевищив 5-метровий показник критичної норми
Рівень води в річці перевищив 5-метровий показник критичної норми
Фото: УНІАН
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У Чернівцях стався НП: в результаті збільшення рівня води в річці Прут був затоплений «Калинівський ринок» та приватний ринок «Добробут».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНИАН.

За словами гендиректора Калинівського ринку Ігора Маслянчука, підтоплення базару почалося 24 червня близько першої години ночі. Річка Прут почала виходити з берегів, перевищивши 5-метровий показник критичної норми, і залила крайні торгові ряди підприємства.

Наголошується, що напередодні протягом двох діб підприємці вивозили товар і переміщували його на верхні поверхи торгових точок.

У Чернівецькому гідрометцентрі у свою чергу заявляють, що піковий показник прибуття річки, який може бути небезпечний для ринку, очікується сьогодні приблизно в обід і може становити 6 метрів.

Відомо, що у зв'язку зі стихією, адміністрація ринку "Калинки" оголосила для підприємців вихідний і скасувала торгівлю на ринку.

Раніше повідомлялося, що через лутуючу негоду на заході України було підтоплено понад тисячу будинків у чотирьох областях країни.

Пізніше сало відомо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль вилетів на Прикарпаття для координації дій органів влади через паводки.

негода Україна Чернівці НП Повінь
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