Арахамія розповів, коли "Слуга народу" проведе перші праймеріз

Від фракції у праймеріз візьмуть участь п'ять кандидатів на посаду мера Києва

Від фракції у праймеріз візьмуть участь п'ять кандидатів на посаду мера Києва

Фото: з відкритих джерел

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вже в кінці липня партія "Слуга народу" проведе соціологічні праймеріз на висунення єдиного кандидата в мери Києва.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Це буде відомо - соціологія. Соціологічний так званий праймеріз. Він буде ближче до кінця наступного місяця. Щоб розуміти всю ситуацію. В інших політичних партіях також будуть відомі кандидати. І буде фінальне остаточне рішення вже після цього", - пояснив він.

Нардеп зазначив, що від фракції в праймеріз будуть брати участь п'ять кандидатів на посаду мера Києва. Однак існує велика ймовірність, що Олександр Ткаченко не буде приймати участь у внутріпартійному відборі через те, що він очолив Міністерство культури.

Всі, хто мають намір брати в цьому участь, підуть окремо, вони в більшості члени нашої фракції і партії. Тому, роблячи позитивні кроки вони так чи інакше посилюють позиції нашої партії. Від нашої фракції: Качура, Дубинський, Ткаченко, Тищенко і пані Верещук. П'ять", - додав Арахамія.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні фракції не будуть обговорювати праймеріз.

Раніше повідомлялося, що кандидати в мери Києва від "Слуги народу" обговорили формат проведення праймеріз. У партії нібито ще не визначилася з кандидатом на місцевих виборах у Києві.