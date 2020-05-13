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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
13 травня 2020, 11:23 31

Мер Вінниці Сергій Моргунов відхрестився від "дітей"

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13 травня 2020, 11:23 31
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У соцмережах з'явилася група "Діти Моргунова", яка поширює фейки про мера Вінниці і його команду
У соцмережах з'явилася група "Діти Моргунова", яка поширює фейки про мера Вінниці і його команду

Міський голова Вінниці прокоментував провокаційні матеріали, які в останні дні поширюються мережами нібито від імені його прихильників.

Під час ефіру на телеканалі "Віта" Сергій Моргунов відповів на питання телеглядачки, яка попросила прокоментувати дії групи "яка вас хвалить і навіть оспівує, якихось "Дітей Моргунова", пише RegioNews.

Коментар щодо брудних інформаційних технологій у Вінниці

В останні кілька днів у соцмережах мені пишуть дуже багато вінничан з проханням прокоментувати і пояснити дивні публікації, коментарі, якісь пісні нібито про мене. Таке ж запитання сьогодні поставила слухачка під час прямого ефіру на телеканалі "ВІТА" у програмі "На часі". Хочу сказати, що вже кілька місяців у Вінниці ведеться брудна кампанія – чорнушні листівки, сайти, кліпи, пісні, інтернет-боти, псевдоприхильники…Ця кампанія проти мене, проти нашої команди, і це принижує вінничан і Вінницю. Я хочу подякувати всім, хто підтримує нашу команду і те, що ми робимо. Але також хочу попросити вінничан відрізняти тих, хто щирий у своїй підтримці, від псевдоприхильників. За ними стоять ті, хто, насправді, хоче просто брудними методами скомпрометувати мене. Такими діями вони демонструють неповагу до вінничан. Я знаю, хто це робить. І прийде час, коли я скажу, хто за цим стоїть. Вінничани розумні і розсудливі люди, і не раз показували, що не ведуться на бруд та маніпуляції. Вінничани заслуговують безпечного і благополучного майбутнього

Опубліковано Сергієм Моргуновим Пʼятниця, 8 травня 2020 р.

Мер розповів, що до нього масово звертаються жителі Вінниці з проханням розповісти, що це за "Діти Моргунова" і яке відношення до них має міський голова, а також оцінити їх публікації, коментарі і навіть пісні про Моргунова.

В останні два місяці у Вінниці ведеться брудна кампанія, чорні листівки, сайти, пісні, інтернет-боти, псевдо-прихильники. Це кампанія проти мене і проти нашої команди і вона принижує вінничан та Вінницю, тому я хочу подякувати всім, хто підтримує нашу команду і те, що ми робимо. Але також хочу попросити вінничан відрізняти тих, хто щирий у своїй підтримці від псевдосторонников", - пояснив мер.

Сергій Моргунов вважає, що за "Дітьми Моргунова" стоять ті, хто хоче брудними методами скомпроментировать мера і його команду. Міський голова переконаний, що знає. хто це робить, але ще не настав час сказати вголос, хто за цим стоїть.

Кілька місяців тому в Facebook з'явилися групи та мережу інтернет-ботів, які видають себе за прихильників міської влади, гіперболізуючи нібито підтримку мера і доводячи її до абсурду. Остання з таких публікацій - реакція на мітинг протесту вінницьких підприємців.

В останні тижні такі боти в локальних вінницьких Facebook-групах почали "розмножуватись" десятками, коментуючи пости під вигаданими іменами і з фотографіями сторонніх людей на аватарах.

Крім того, в офлайні також з'явилися інформаційні матеріали та листівки, виконані в стилістиці такої кампанії. У соцмережах дані матеріали поширюються як оплачені матеріали з позначкою реклама, яку накладає на таку інформацію адміністрація Facebook.

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фейк Вінниця мер інтернет Сергій Моргунов
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