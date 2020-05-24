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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
24 травня 2020, 11:31 8

Намальований мер Вінниці Моргунов "не вліз" у трамвай

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24 травня 2020, 11:31 8
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Поліція Вінниці затримала пятеро молодиків, які прогулювалися містом з великим портретом мера Моргунова в імператорському кітелі
Фото: скрін відео
Поліція Вінниці затримала пятеро молодиків, які прогулювалися містом з великим портретом мера Моргунова в імператорському кітелі

П’ятеро юнаків прогулювались Вінницею з величезним портретом мера. Їх зупинили місцеві правоохоронці, перевірили документи, пересвідчились, що хлопці не порушують громадський порядок і відпустили.

Подробиці прогулянки молодиків оприлюднили на відео у Facebook вже відомі у місті "Діти Моргунова".

"Родзинкою" перфомансу юнаків, які запевняють, що обожнюють міського голову, був величезний портрет Сергія Моргунова в імператорському кітелі з орденами. Зокрема на відео видно, як поліцейські зупинили хлопців з портретом і перевірили документи. На іншому відео видно, як хлопці намагалися занести величезний портрет у трамвай, але творіння художника не пролізло в двері.

Нагадаємо, спільнота "Діти Моргунова" за нетривалий час існування стала доволі відомою у Facebook. Їх кліпи, що у саркастичній формі прославляють міського голову, стали справжніми хітами.

"Діти Моргунова" презентували в мережі навіть гімн меру Вінниці "Моргунов, ти наш лідер незламний!"

Сам міський голова вінниці Сергій Моргунов вважає "дітей" брудною піар-компанією напередодні місцевих виборів.

У команді міського голови з’ясовують замовника та вважають, що до цього має відношення відомий блогер та політик Анатолій Шарій.

За інсайдерською інформацією видання "Na Parise", акцію "дітей Моргунова" контролював брат одного з вінницьких нардепів.


вибори мер Вінниця діти піар
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