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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
24 мая 2020, 11:31 4

Нарисованный мэр Винницы Моргунов "не влез" в трамвай

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24 мая 2020, 11:31 4
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Полиция Винницы задержала пятеро парней, которые прогуливались по городу с большим портретом мэра Моргунова в императорском кителе
Фото: скрин видео
Полиция Винницы задержала пятеро парней, которые прогуливались по городу с большим портретом мэра Моргунова в императорском кителе

Пятеро юношей прогуливались Винницей с огромным портретом мэра. Их остановили местные правоохранители, проверили документы, убедились, что ребята не нарушают общественный порядок и отпустили.

еодробности прогулки парней обнародовали на видео в Facebook уже известные в городе "Дети Моргунова".

"Изюминкой" перфоманса юношей, которые уверяют, что обожают городского голову, был огромный портрет Сергея Моргунова в императорском кителе с орденами. В частности на видео видно, как полицейские остановили ребят с портретом и проверили документы. На другом видео видно, как ребята пытались занести огромный портрет в трамвай, но творение художника не пролезло в дверь.

Напомним, сообщество "Дети Моргунова" за непродолжительное время существования стало довольно известным в Facebook. Их клипы, в саркастической форме прославлящие городского голову, стали настоящими хитами.

"Дети Моргунова" презентовали в сети даже гимн мэру Винницы Моргунов, ты наш несгибаемый лидер!"

Сам мэр Винницы Сергей Моргунов считает "детей" грязной пиар-компанией накануне местных выборов.

В команде городского головы выясняют заказчика и считают, что к этому имеет отношение известный блогер и политик Анатолий Шарий.

По инсайдерской информации издания "Na Parise", акцию "детей Моргунова" контролировал брат одного из винницких нардепов.


выборы мэр Винница дети пиар
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