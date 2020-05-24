Нарисованный мэр Винницы Моргунов "не влез" в трамвай
Пятеро юношей прогуливались Винницей с огромным портретом мэра. Их остановили местные правоохранители, проверили документы, убедились, что ребята не нарушают общественный порядок и отпустили.
еодробности прогулки парней обнародовали на видео в Facebook уже известные в городе "Дети Моргунова".
"Изюминкой" перфоманса юношей, которые уверяют, что обожают городского голову, был огромный портрет Сергея Моргунова в императорском кителе с орденами. В частности на видео видно, как полицейские остановили ребят с портретом и проверили документы. На другом видео видно, как ребята пытались занести огромный портрет в трамвай, но творение художника не пролезло в дверь.
Напомним, сообщество "Дети Моргунова" за непродолжительное время существования стало довольно известным в Facebook. Их клипы, в саркастической форме прославлящие городского голову, стали настоящими хитами.
"Дети Моргунова" презентовали в сети даже гимн мэру Винницы Моргунов, ты наш несгибаемый лидер!"
Сам мэр Винницы Сергей Моргунов считает "детей" грязной пиар-компанией накануне местных выборов.
В команде городского головы выясняют заказчика и считают, что к этому имеет отношение известный блогер и политик Анатолий Шарий.
По инсайдерской информации издания "Na Parise", акцию "детей Моргунова" контролировал брат одного из винницких нардепов.
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