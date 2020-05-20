На Винниччине создадут Штаб спасения от политиков
“Винничане” противопоставили себя всем действующим политикам и партиям и задекларировали свою позицию относительно финансирования движения.
Пока члены движения "Мы - винничане" ищут помещение для штаба организации в Виннице.
Об этом говорится на странице "Винничан" в Facebook.
Мы ищем помещение под штаб. Пока что назовем его "Штабом спасения Винницкой области от политиков”, впоследствии преобразуя его в общественную приемную, место встречи с активистами, волонтерами и всеми винничанами, а позже в избирательный штаб", - говорится в сообщении.
Также "винничане” анонсировали создание аналогичных хабов в каждом\у районе области.
Кроме того, члены движения акцентировали внимание на том, что в отличие от политических партий, их не финансируют олигархи, коррупционные бизнесмены, бывшие президенты, премьер-министры и старые политики с чиновниками.
Все что мы будем делать до победы на местных выборах и после нее может поддерживаться и финансироваться самими винничанами, иначе чем мы будем отличаться от партии Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Гройсман, Ляшко энд Ко?" - написали "Винничане".
Друзья! Пришло время переходить от слов к делу. Одними сообщениями в соцсетях ситуацию изменить невозможно. Как вы...Опубликовано Мы - Винничане Середа 20 мая 2020 года.
В другом посте админы группы опровергли информацию о том, что их движение – это политический проект Владимира Гройсмана и Петра Порошенко.
Ну что друзья! Пошла брехня по деревне. Наша с вами активность не осталась незамеченной. Соцсети начали спамить...Опубликовано Мы - Винничане Вторник, 19 мая 2020 г.
Напомним, как писало RegioNews ранее, в соцсетях появилась группа "Дети Моргунова", которая распространяет фейки о мэре Винницы и его команде.
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