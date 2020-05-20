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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
20 мая 2020, 18:25 5

На Винниччине создадут Штаб спасения от политиков

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українською мовою
20 мая 2020, 18:25 5
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О создании штаба заявило общественное движение "Мы – Винничане!”
Фото: https://www.facebook.com/VinnychanuXXI
О создании штаба заявило общественное движение "Мы – Винничане!”

“Винничане” противопоставили себя всем действующим политикам и партиям и задекларировали свою позицию относительно финансирования движения.

Пока члены движения "Мы - винничане" ищут помещение для штаба организации в Виннице.

Об этом говорится на странице "Винничан" в Facebook.

Мы ищем помещение под штаб. Пока что назовем его "Штабом спасения Винницкой области от политиков”, впоследствии преобразуя его в общественную приемную, место встречи с активистами, волонтерами и всеми винничанами, а позже в избирательный штаб", - говорится в сообщении.

Также "винничане” анонсировали создание аналогичных хабов в каждом\у районе области.

Кроме того, члены движения акцентировали внимание на том, что в отличие от политических партий, их не финансируют олигархи, коррупционные бизнесмены, бывшие президенты, премьер-министры и старые политики с чиновниками.

Все что мы будем делать до победы на местных выборах и после нее может поддерживаться и финансироваться самими винничанами, иначе чем мы будем отличаться от партии Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Гройсман, Ляшко энд Ко?" - написали "Винничане".

Друзья! Пришло время переходить от слов к делу. Одними сообщениями в соцсетях ситуацию изменить невозможно. Как вы...

Опубликовано Мы - Винничане Середа 20 мая 2020 года.

В другом посте админы группы опровергли информацию о том, что их движение – это политический проект Владимира Гройсмана и Петра Порошенко.

Ну что друзья! Пошла брехня по деревне. Наша с вами активность не осталась незамеченной. Соцсети начали спамить...

Опубликовано Мы - Винничане Вторник, 19 мая 2020 г.

Напомним, как писало RegioNews ранее, в соцсетях появилась группа "Дети Моргунова", которая распространяет фейки о мэре Винницы и его команде.

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Винница выборы штаб общественное движение политика
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