На Винниччине создадут Штаб спасения от политиков

О создании штаба заявило общественное движение "Мы – Винничане!”

Фото: https://www.facebook.com/VinnychanuXXI

О создании штаба заявило общественное движение "Мы – Винничане!”

“Винничане” противопоставили себя всем действующим политикам и партиям и задекларировали свою позицию относительно финансирования движения.

Пока члены движения "Мы - винничане" ищут помещение для штаба организации в Виннице.

Об этом говорится на странице "Винничан" в Facebook.

Мы ищем помещение под штаб. Пока что назовем его "Штабом спасения Винницкой области от политиков”, впоследствии преобразуя его в общественную приемную, место встречи с активистами, волонтерами и всеми винничанами, а позже в избирательный штаб", - говорится в сообщении.

Также "винничане” анонсировали создание аналогичных хабов в каждом\у районе области.

Кроме того, члены движения акцентировали внимание на том, что в отличие от политических партий, их не финансируют олигархи, коррупционные бизнесмены, бывшие президенты, премьер-министры и старые политики с чиновниками.

Все что мы будем делать до победы на местных выборах и после нее может поддерживаться и финансироваться самими винничанами, иначе чем мы будем отличаться от партии Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Гройсман, Ляшко энд Ко?" - написали "Винничане".

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