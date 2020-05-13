Мэр Винницы Сергей Моргунов открестился от "детей"

В соцсетях появилась группа "Дети Моргунова", которая распространяет фейки о мэре Винницы и его команде

В соцсетях появилась группа "Дети Моргунова", которая распространяет фейки о мэре Винницы и его команде

Во время эфира на телеканале "Вита" Сергей Моргунов ответил на вопрос телезрительницы, которая попросила прокомментировать действия группы "которая вас хвалит и даже воспевает, неких ”Детей Моргунова”, пишет RegioNews.

Коментар щодо брудних інформаційних технологій у Вінниці В останні кілька днів у соцмережах мені пишуть дуже багато вінничан з проханням прокоментувати і пояснити дивні публікації, коментарі, якісь пісні нібито про мене. Таке ж запитання сьогодні поставила слухачка під час прямого ефіру на телеканалі "ВІТА" у програмі "На часі". Хочу сказати, що вже кілька місяців у Вінниці ведеться брудна кампанія – чорнушні листівки, сайти, кліпи, пісні, інтернет-боти, псевдоприхильники…Ця кампанія проти мене, проти нашої команди, і це принижує вінничан і Вінницю. Я хочу подякувати всім, хто підтримує нашу команду і те, що ми робимо. Але також хочу попросити вінничан відрізняти тих, хто щирий у своїй підтримці, від псевдоприхильників. За ними стоять ті, хто, насправді, хоче просто брудними методами скомпрометувати мене. Такими діями вони демонструють неповагу до вінничан. Я знаю, хто це робить. І прийде час, коли я скажу, хто за цим стоїть. Вінничани розумні і розсудливі люди, і не раз показували, що не ведуться на бруд та маніпуляції. Вінничани заслуговують безпечного і благополучного майбутнього Опубліковано Сергієм Моргуновим Пʼятниця, 8 травня 2020 р.

Мэр рассказал, что к нему массово обращаются жители Винницы с просьбой рассказать, что это за "Дети Моргунова" и какое отношение к ним имеет городской голова, а также оценить их публикации, комментарии и даже песни о Моргунове.

В последние два месяца в Виннице ведется грязная кампания, чернушные открытки, сайты, песни, интернет-боты, псевдо-сторонники. Это кампания против меня и против нашей команды и она унижает винничан и Винницу, поэтому я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу команду и то, что мы делаем. Но также хочу попросить винничан отличать тех, кто искренен в своей поддержке от псевдосторонников", - объяснил мэр.

Сергей Моргунов считает, что за "Детьми Моргунова" стоят те, кто хочет грязными методами скомпроментировать мэра и его команду. Городской голова убежден, что знает. кто это делает, но еще не пришло время сказать вслух, кто за этим стоит.



Несколько месяцев назад в Facebook появились группы и сеть интернет-ботов, которые выдают себя за сторонников городской власти, гиперболизируя якобы поддержку мэра и доводя ее до абсурда. Последняя из таких публикаций - реакция на митинг протеста винницких предпринимателей.

В последние недели такие боты в локальных винницких Facebook-группах начали "размножаться" десятками, комментируя посты под вымышленными именами и с фотографиями посторонних людей на аватарах.

Кроме того, в оффлайне также появились информационные материалы и листовки, выполненные в стилистике такой кампании. В соцсетях данные материалы распространяются как оплаченные материалы с пометкой реклама, которую накладывает на подобную информацию администрация Facebook.

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