Наслідки медреформи: студенти-медики нарікають на відсутність місць для проходження інтернатури

Студенти декількох медичних вишів України звернулися із закликом до міністра охорони здоров’я

Студенти декількох медичних вишів України звернулися із закликом до міністра охорони здоров’я

Студенти вінницького національного медичного університету ім. Пирогова звернулися до міністра охорони здоров’я Максима Степанова з проблемою відсутності місць для проходження інтернатури, без чого неможливо отримати статус лікаря. Їхнє звернення підтримали студенти ще десятьох медичних вишів України.

Про це пише RegioNews з посиланням на вінницьке видання "Місто".

"Студенти не знають, як буде здійснюватися розподіл по лікарням. Це пов’язано з медреформою, яка запровадила зміну функціонування закладів охорони здоров’я. Тобто вони наразі працюють в умовах підприємництва, а місце інтерна в цих умовах не визначене", – пояснила керівниця юридичного супроводу студентів Вінницького медичного національного університету ім.Пирогова Олена Верлан-Кульшенко.

Вона розповіла, що студентів, зокрема, цікавить коли МОЗ ухвалить рішення стосовно перерозподілу коштів для оплати праці інтернів та їх кураторів, адже у держбюджеті 2020 ці кошти були передбачені, але не пройшли кінцевого розподілу.

Лікарням не вигідно брати недосвідченого інтерна, натомість краще доплатити сімейному лікарю, який вже приносить прибуток", - пояснює студентка шостого курсу Вінницького медуніверситету Світлана Дяченко.

Керівниця юридичного супроводу студентів вінницького медуніверситету пояснює, що раніше пропонувалося, аби університети самі платили зарплату своїм інтернам. Але університет не може собі дозволити таку кількість бухгалтерів, які будуть постійно супроводжувати молодих лікарів, завірила Верлан-Кульшенко.

До медреформи при вступі в університет існував розподіл студентів, а отже, вони знали куди підуть в інтернатуру. Зараз, коли практично всі лікарні стали комунальними неприбутковими підприємствами, студентів-інтернів працевлаштовувати ніхто не хоче. За проходження інтернатури студентів-бюджетників має платити держава, але вона цього не робить.

Нагадаємо, раніше у Вінниці студенти-медики просили відправити їх додому в Індію.