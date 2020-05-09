Дніпро, Київ і Херсон не відзвітували про доплати медикам - Степанов
Три області України, Київська, Дніпропетровська і Херсонська, не відзвітували про виплату надбавок медичним працівникам, у решті областей надбавки отримали, але до обіцяних трьох окладів ці суми «явно не дотягують».
Про стан виплат медикам під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.
По-перше, три області взагалі не відзвітували – Дніпропетровська, Київська та Херсонська. По-друге… я наведу приклад. Харківська область проінформувала про 17 медпрацівників, які у березні були зайняті лікуванням 4 хворих. Загальна сума доплат – 14900 грн, або 870 грн кожному. Якісь цікаві три оклади в Харківській області. Така ж ситуація в інших областях", – розповів міністр.
Степанов знову заявив, що всі без винятку медпрацівники, які повинні були отримати доплату за березень, її отримають.
Він додав, що ситуація перебуває на контролі президента і прем'єр-міністра.
Я буду доповідати і прем'єру, і президенту. Я наполягатиму на прийнятті відповідних управлінських рішень, в тому числі кадрових", – наголосив міністр.
Урядовець нагадав, що цього тижня провів нараду з керівниками департаментів охорони здоров'я, за участю заступників голів ОДА, де поставив вимогу відзвітувати по кожній області про ситуацію з надбавками медикам до кінця робочого дня 8 травня.
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