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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
12 мая 2020, 13:30 15

Последствия медреформы: студенты-медики жалуются на отсутствие мест для прохождения интернатуры

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12 мая 2020, 13:30 15
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Студенты нескольких медицинских вузов Украины обратились с призывом к министру здравоохранения
Студенты нескольких медицинских вузов Украины обратились с призывом к министру здравоохранения

Студенты винницкого национального медицинского университета им. Пирогова обратились к министру здравоохранения Максима Степанова с проблемой отсутствия мест для прохождения интернатуры, без чего невозможно получить статус врача. Их обращение поддержали студенты еще десяти медицинских вузов Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на винницкое издание "Город".

"Студенты не знают, как будет осуществляться распределение по больницам. Это связано с медреформой, которая ввела изменение функционирования учреждений здравоохранения. То есть они сейчас работают в условиях предпринимательства, а место интерна в этих условиях не определено", – пояснила руководитель юридического сопровождения студентов Винницкого национального медицинского университета им.Пирогова Елена Верлан-Кульшенко.

Она рассказала, что студентов, в частности, интересует когда Минздрав примет решение относительно перераспределения средств для оплаты труда интернов и их кураторов, ведь в госбюджете 2020 эти средства были предусмотрены, но не прошли конечного распределения.

Больницам не выгодно брать неопытного интерна, зато лучше доплатить семейному врачу, который уже приносит прибыль", - объясняет студентка шестого курса Винницкого медуниверситета Светлана Дьяченко.

Руководитель юридического сопровождения студентов винницкого медуниверситета поясняет, что ранее предлагалось, чтобы университеты сами платили зарплату своим интернам. Но университет не может себе позволить такое количество бухгалтеров, которые будут постоянно сопровождать молодых врачей, заверила Верлан-Кульшенко.

До медреформы при поступлении в университет существовало распределение студентов, а следовательно, они знали куда пойдут в интернатуру. Сейчас, когда практически все больницы стали коммунальными неприбыльными предприятиями, студентов-интернов трудоустраивать никто не хочет. За прохождение интернатуры студентов-бюджетников должно платить государство, но она этого не делает.

Напомним, ранее в Виннице студенты-медики просили отправить их домой в Индию.


Винница медики студент Максим Степанов университет
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