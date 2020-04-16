С 1 мая общественный транспорт Винницы перейдет на исключительно безналичную оплату
Расплатиться за проезд теперь можно будет только с помощью муниципальной карточки винничанина, банковской карты и смартфоном с NFC чипом - через валидаторы
Расплатиться за проезд теперь можно будет только с помощью муниципальной карточки винничанина, банковской карты и смартфоном с NFC чипом - через валидаторы
Об этом сообщает "Винницакартсервис", пишет RegioNews.
Тем жителям, которые не успели забрать свои муниципальные карты в связи с карантином, карточки винничанина доставят домой, предварительно уточнив адрес проживания.
Другие детали перехода на безналичные расчеты в транспорте КП "Винницакартсервис" сообщит 21 апреля.
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