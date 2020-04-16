С 1 мая общественный транспорт Винницы перейдет на исключительно безналичную оплату

Расплатиться за проезд теперь можно будет только с помощью муниципальной карточки винничанина, банковской карты и смартфоном с NFC чипом - через валидаторы

Фото: Дело

Расплатиться за проезд теперь можно будет только с помощью муниципальной карточки винничанина, банковской карты и смартфоном с NFC чипом - через валидаторы

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