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16 апреля 2020, 12:41 6

С 1 мая общественный транспорт Винницы перейдет на исключительно безналичную оплату

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16 апреля 2020, 12:41 6
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Расплатиться за проезд теперь можно будет только с помощью муниципальной карточки винничанина, банковской карты и смартфоном с NFC чипом - через валидаторы
Фото: Дело
Расплатиться за проезд теперь можно будет только с помощью муниципальной карточки винничанина, банковской карты и смартфоном с NFC чипом - через валидаторы

Об этом сообщает "Винницакартсервис", пишет RegioNews.

Тем жителям, которые не успели забрать свои муниципальные карты в связи с карантином, карточки винничанина доставят домой, предварительно уточнив адрес проживания.

Другие детали перехода на безналичные расчеты в транспорте КП "Винницакартсервис" сообщит 21 апреля.

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Винница оп'пятое победила в рейтинге комфортности городов Украины


Винница транспорт деньги оплата
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