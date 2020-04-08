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08 квітня 2020, 21:10 12

Мер Немирова поповнив свій автопарк позашляховиком Toyota за $50 тисяч

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08 квітня 2020, 21:10 12
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Міський голова Немирова Вінницької області Віктор Качур придбав черговий елітний автомобіль - позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 2019 року випуску вартістю в середньому $50 тисяч
Фото: facebook/Громада-Немирова
Міський голова Немирова Вінницької області Віктор Качур придбав черговий елітний автомобіль - позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 2019 року випуску вартістю в середньому $50 тисяч

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сторінку групи "Громада Немирова" у Facebook.

Як зазначається, вартість авто міський голова не показав в декларації про доходи, хоча мав повідомити НАЗК про зміни у своєму майновому стані протягом 10 днів після покупки.

"Громада Немирова вітає, а багато немирівчан приєднуються до привітання...Нагадайте, скільки там масок передали в Немирівський міський центр ПМСД та пологовий будинок?", - йдеться у повідомленні.

Згідно з декларацією Качура, він володіє також Mercedes-Benz 1990 року випуску (придбав у 1998 році), Toyota 2010 р.в. (придбав в 2014 р.).

Нагадаємо, 11 березня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак придбав за 2 млн 972 тис. 776 грн автомобіль Mercedes-Benz S350 d 4MATIC long 2019 року випуску.

Загалом Єрмак витратив на купівлю авто 3 млн 203 тис. 393 грн. Він додатково витратив на "оплату послуг" 106 тис. 752 грн, та на оплату збору під час придбання права власності на легкові автомобілі - 123 тис. 865 грн.


Вінницька область авто купівля Немирів
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