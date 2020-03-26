В Виннице из-за COVID-19 закрыли роддом
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ Vinbazar.com.
Винницкий городской клинический родильный дом №2 уже продезинфицировали и закрыли на карантин.
Роженицы остались в роддоме под наблюдением врачей. В другие медучреждения города их не перевели.
Напомним, что первая больная коронавируосм в Винницкой области - женщина, которая работала до госпитализации в родильном доме областного центра. Когда почувствовала себя плохо, ушла на больничный и обратилась к медикам. Те подтвердили у нее COVID-19.
По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новые случаи.
Как писали RegioNews ранее, в Тернопольской области по состоянию на 10 часов 26 марта выявлено 15 случаев COVID-19.
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