В Виннице из-за COVID-19 закрыли роддом

В Виннице на карантин закрыли роддом, в котором работала медсестра с коронавирусной инфекцией

Фото: Pixabay

В Виннице на карантин закрыли роддом, в котором работала медсестра с коронавирусной инфекцией

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ Vinbazar.com.

Винницкий городской клинический родильный дом №2 уже продезинфицировали и закрыли на карантин.

Роженицы остались в роддоме под наблюдением врачей. В другие медучреждения города их не перевели.

Напомним, что первая больная коронавируосм в Винницкой области - женщина, которая работала до госпитализации в родильном доме областного центра. Когда почувствовала себя плохо, ушла на больничный и обратилась к медикам. Те подтвердили у нее COVID-19.

По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новые случаи.

Как писали RegioNews ранее, в Тернопольской области по состоянию на 10 часов 26 марта выявлено 15 случаев COVID-19.