Винницкий регион получил тесты на COVID-19

Винницкая область получила тест-системы для того, чтобы оперативно выявлять количество больных коронавирусом

Винницкая область получила тест-системы для того, чтобы оперативно выявлять количество больных коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию на сайте Винницкой ОГА.

"Область имеет ПЛР-тесты для проведения 1700 исследований. Такие исследования проводит вирусологическая лаборатория областного лабораторного центра Минздрава, где непосредственно происходит диагностика”, - сказала директор государственного учреждения "Винницкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Валентина Зайцева.

Добавила, что ПЛР-тесты - достоверный метод, в отличие от экспресс-тестирования. Ведь быстрые тесты проводят только тем, кто болеет более 6 дней.

Как писали RegioNews ранее, 13 марта 25-летнюю жительницу Винницы госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с подозрением на коронавирус.